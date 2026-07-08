В Лысьвенском округе погибла туристка

В Лысьвенском округе две туристки сорвались со скалы: одна из них погибла, вторая госпитализирована с тяжелыми травмами. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

ЧП произошло 4 июля в окрестностях села Кын. Девушки совершали восхождение на камень «Желтый» и сорвались вниз. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы. Ее ход контролирует прокуратуры Лысьвы.

Скала «Желтый камень» расположена на левом берегу реки Чусовая, выше по течению от села Кын, напротив урочища Веселый Луг. Высота скального обнажения над уровнем воды составляет около 30 м.