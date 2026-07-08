В Кузбассе за мошенничество с премиями осудили трех сотрудников ВостНИИ

Рудничный райсуд Кемерова вынес приговор в отношении троих сотрудников АО «НЦ ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли». Их признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Двум подсудимым назначили по четыре года лишения свободы условно, их сообщнику — три года лишения свободы условно. Кроме того, всех осужденных обязали выплатить штраф в размере 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты дела организовали преступную схему в период с февраля 2024-го по март 2025 года. Начальник отдела проектирования угольных шахт, главный инженер проектов и замначальника отдела проектирования угольных шахт определяли размеры премий подчиненным работникам.

При этом они учитывали суммы, которые впоследствии требовали передать им из числа полученных стимулирующих выплат. Ущерб от действий сотрудников организации составил свыше 9,5 млн руб., считают правоохранители.

Александра Стрелкова