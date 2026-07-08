Красноярским промпаркам подготовили льготу при аренде земли

В Красноярском крае промышленные парки смогут получать земельные участки в аренду без торгов. Соответствующую поправку в региональный закон о регулировании земельных отношений, поступившую ко второму чтению, одобрил профильный комитет законодательного собрания — по экономике и налоговой политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Право промпарков на льготу будет действовать при соблюдении ими ряда условий. «Инициатор проекта обязан создать объекты промышленной инфраструктуры в срок не более трех лет; общая или совокупная площадь земельного участка должна составлять более 8 га. Кроме того, планируемый объем инвестиций управляющей компании или резидентов парка в проектирование и строительство инфраструктуры должен составлять не менее 200 млн руб. на 1 га земли»,— говорится в сообщении пресс-службы краевого парламента по итогам заседания комитета.

Законопроект о внесении изменений в ст. 12.1 закона «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» внесен правительством региона. По данным пресс-службы, поправка подготовлена председателем комитета по экономике и налоговой политике Егором Васильевым. Сессия заксобрания, которая примет документ во втором чтении, состоится 9 июля.

Валерий Лавский