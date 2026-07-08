Пермский производитель промышленных роботов судится со своим бывшим гендиректором

Арбитражный суд Пермского края рассматривает два иска, связанных с компанией по производству промышленных роботов — ООО «Роботех». В июне «Роботех» подал иск к бывшему гендиректору компании Денису Худякову на сумму 2,5 млн руб. По заявлению истца суд удовлетворил заявление «Роботеха» о наложении ареста на имущество и денежные средства ответчика в пределах суммы 2,5 млн руб., за исключением средств в размере прожиточного минимума. Как следует из материалов дела, заявление об обеспечении иска было мотивировано тем, что ответчик до его рассмотрения может осуществить отчуждение принадлежащих ему активов и денежных средств. Предварительное заседание по этому делу назначено на 3 сентября.

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Кроме этого в арбитражном суде рассматривается иск от Дениса Худякова к дочерней структуре компании — ООО НПО «Роботех» и федеральной налоговой службе о признании недействительными решения внеочередного общего собрания общества, решения налогового органа. Обе стороны конфликт не комментируют.

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания занимается производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Основной учредитель ООО — бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин, он владеет 75% долей компании. Выручка предприятия в 2025 году составила 818 млн руб., чистая прибыль — 211 млн руб. С ноября 2024 года компанию возглавлял Денис Худяков, который покинул должность в феврале 2026 года. Господин Худяков владеет 10% дочерней компании «Роботеха» — НПО «Роботех».

Стоит отметить, что после ухода из «Роботеха» Денис Худяков основал собственную компанию — ООО «Д2 Интеграция». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» основным видом деятельности компании являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.