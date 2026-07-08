Транзитным фурам закрыли въезд в Кемерово после атаки БПЛА в Омске

Транзитным большегрузным автомобилям запретили въезжать в Кемерово. О введенных для этого вида транспорта ограничениях сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«До сих пор через город проходила существенная часть транзитных фур. Хотя для них еще два года назад был открыт объездной путь — Северо-Западный обход. Это создавало экологические и дорожные проблемы, теперь к ним добавились еще и риски безопасности — в том числе атак БПЛА»,— объяснил принятое решение глава региона.

Исключение сделано для фур с путевыми листами кемеровских предприятий. По словам губернатора, машины будут досматривать на постах на основных въездах в столицу Кузбасса.

Как писал «Ъ-Сибирь», 6 июля беспилотники атаковали объекты в Омске. После этого руководство Кемеровской области заявило о подготовке убежищ на случай подобных инцидентов в регионе.

Валерий Лавский