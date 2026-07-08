Под Волгоградом закупят квартиры за 84 млн для переселения из аварийного жилья

Администрация Городищенского района Волгоградской области с 6 по 7 июля объявила пять аукционов на сумму 84,3 млн руб. по приобретению жилья для переселения граждан из аварийного фонда. Соответствующие извещения размещены на ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Район планирует приобрести 28 квартир по четырем контрактам в рабочем поселке Городище. По каждому такому контакту начальная цена составляет 17,9 млн руб. Общая площадь всех квартир должна составлять не менее 784 кв. м, то есть площадь одной квартиры — не менее 28 кв. м. Еще один контракт на сумму 12,5 млн руб. предусматривает покупку трех жилых помещений общей площадью не менее 137,12 кв. м. Это означает, что рассматриваются квартиры площадью от 45,71 кв. м.

Из документации по всем контрактам следует, что квартиры-студии администрация приобретать не планирует. Жилье должно находиться в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2026 года. Здания не должны быть аварийными, подлежащими сносу. Также чиновники указали, что квартиры должны быть подключены ко всем необходимым коммуникациям и не требовать дополнительного ремонта.

Согласно проектам контрактов, жилье должно быть передано участнику долевого строительства в срок до 1 ноября 2027 года. Заявки на участия в закупках принимаются до 14 и 15 июля этого года.

Нина Шевченко