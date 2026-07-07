Маш, раз два

В состав совета директоров АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) вошли два представителя компаний, связанных со Сбербанком. По словам гендиректора предприятия Артура Маркаряна, это потребовалось в рамках соглашения с банком, в залоге у которого сейчас находится свыше 90% акций завода. Одновременно с этим акционеры одобрили сделки, предусматривающие привлечение свыше 1,13 млрд руб. на финансовые нужды «дочки» АМЗ. Эксперт отмечает, что в регионе уже есть успешные примеры участия банковских структур в развитии промпредприятий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Маркарян

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Артур Маркарян

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

АО «Александровский машиностроительный завод» опубликовало отчет об итогах годового заседания общего собрания акционеров. Как следует из документа, в рамках повестки был утвержден новый состав совета директоров общества. В него вошли семь человек, включая владельца и гендиректора предприятия Артура Маркаряна. Кроме него, в состав включены Анна Федотова, Андраник Маркарян, Елена Мальцева, Владимир Тунегов, Олег Малахов и Артем Яковлев.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» Артур Маркарян, гос­пода Малахов и Яковлев являются представителями структур Сбербанка. По его словам, это решение принято в рамках «всеобъемлющего соглашения» между предприятием и банковской организацией для финансового оздоровления АО. «В это соглашение включены корпоративные и кредитные договоренности»,— отметил руководитель АМЗ. Господин Маркарян добавил также, что сейчас более 90% акций предприятия находятся в залоге у структуры Сбербанка. Также предметом залога, согласно отчету, является движимое имущество залоговой стоимостью более 1,5 млрд руб.

Как указано в отчете, на собрании акционеров было принято решение о совершении ряда сделок в интересах ООО «Александровск конвейер сервис» (ООО «АКС», 100% долей в собственности АМЗ). По словам Артура Маркаряна, через эту компанию предприятие ведет торговую деятельность. АКС выступает выгодоприобретателем по нескольким договорам поручительства, заключенным с ООО «СБК МП». Согласно им, ООО предоставит «дочке» АМЗ 1,13 млрд руб. в целях исполнения обязательств по договорам займа, пополнения оборотного капитала и контрактного финансирования. Указано также, что процентная ставка по кредитам является плавающей. Средства будут направлены, в том числе, на погашение основного долга, уплату процентов и неустоек, возмещение судебных расходов и прочее. Сроки действия договоров поручительства варьируются между 2031–2034 годами.

По данным Rusprofile, ООО «СБК МП» было зарегистрировано в 2023 году в Москве. 95% долей компании владеет ООО «СБК Проект» (входит в структуру Сбербанка), остальные 5% долей в обременении принадлежат Артуру Маркаряну.

АО «АМЗ» — один из старейших заводов России, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Выпускает ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли. В 2025 году выручка предприятия снизилась в 2,6 раза, до 320,9 млн руб. Чистый убыток завода вырос на 25%, с 468,2 до 586,3 млн руб. На конец 2025 года совокупные активы предприятия составили 2,28 млрд руб. Финансовые трудности у предприятия возникли в 2015 году, когда контрагенты стали обращаться в арбитражный суд с исками о признании ОАО несостоятельным. Обратились около 30 заявителей, но никому не удалось добиться введения процедуры банкротства (всякий раз ответчик добровольно погашал задолженность).

Председатель пермского отделения «Деловой России», директор Краснокамс­кого ремонтно-механичес­кого завода Дмитрий Теп­лов считает, что Александровский машзавод является важным для Пермского края предприятием, так как горно-шахтное оборудование, которое производит завод, востребовано на рынке. По его словам, вхождение в состав совета директоров АМЗ представителей Сбербанка может положительно сказаться на деятельности предприятия. Экс­перт отметил, что в регионе есть успешные примеры участия банковских структур в развитии предприятия, например целлюлозно-бумажный комбинат «Кама». «Заводы необходимо наполнять финансами, так как в текущей экономической ситуации им сложно выполнять заказы. Если посмотреть на структуру кредитования предприятий, то объем кредитов увеличивается в секторе госкомпаний, в то же время частные организации испытывают заметные трудности. Определяющим в этом вопросе является наличие фондирования, то есть привлечение финансовых ресурсов для обеспечения деятельности и исполнения контрактов. Однако важно не только восполнять текущие обязательства, но и помогать реализовать проекты. Если Сбербанк поможет в этом Александровскому машзаводу, то стороны достигнут качественного результата»,— считает Дмитрий Теплов.

Анастасия Леонтьева