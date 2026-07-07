Ремонт пострадавшего от обломков БПЛА дома в Оренбурге завершат к 1 августа

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что ремонт жилого дома в Оренбурге, поврежденного обломками вражеского беспилотника 12 мая, должен быть полностью завершен до 1 августа. Глава региона отметил, что обозначенные сроки остаются в силе, а городская администрация обязана оказывать жителям всю необходимую помощь.

На данный момент местная УК проводит косметический ремонт подъезда. Большинство собственников уже отремонтировали свои квартиры, поскольку ранее получили положенные выплаты. Всего от жильцов пострадавшего дома поступило 53 заявки на меры поддержки, а общая сумма компенсаций из резервного фонда составила 3 млн 24 тыс. рублей.

В результате инцидента в многоквартирном доме были повреждены три квартиры и кровля. Пострадавших среди людей обнаружено не было. На время ремонта, по данным «Ъ-Волга», некоторые семьи переезжали в гостиницы или к родственникам. В середине июня ремонт крыши был завершен. Как уточнили в администрации города, заявки собственников прошли проверку комиссии, после чего средства были переведены на счета оренбуржцев.

Яна Вежлева