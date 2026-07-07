Минобр Оренбуржья подтвердил запрет на домашние задания для первоклассников

После появления в СМИ и соцсетях сообщений об отмене домашних заданий для первоклассников Министерство образования Оренбургской области вышло на связь с официальным разъяснением. Ведомство подтвердило, что норма действительно существует и продолжает действовать.

Как пояснили в министерстве, обучение в первом классе без домашних заданий было установлено нормативным актом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года. Приказ Минпросвещения от 8 октября 2025 года, который вызвал общественный резонанс, вносит лишь техническую правку в федеральную образовательную программу и не отменяет прежних требований.

«Таким образом, в первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий», — резюмировали в ведомстве.

Родителям учеников первых классов рекомендовано обращаться за разъяснениями в образовательные организации по месту обучения.

Яна Вежлева