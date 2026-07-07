«Шоу в самом разгаре»

США могут вывести все войска из Европы, об этом заявил Дональд Трамп по прибытии в Анкару на саммит НАТО. Он также повторил тезис о недовольстве партнерами и напомнил им о претензиях на Гренландию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что союзники по альянсу в итоге договорятся по ключевым вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

СМИ и многочисленные наблюдатели посчитали, что Дональд Трамп отправился в Анкару на саммит НАТО в плохом настроении. И так получается, что для этого действительно есть основания. Сборная США потерпела разгромное поражение от команды Бельгии со счетом 1:4 и вылетела с домашнего чемпионата мира по футболу. Таким образом отмененная не без участия главы Белого дома дисквалификация ведущего форварда Фоларина Балогана не помогла. Бельгийцы после победы станцевали перед трибунами, в том числе и теми, где находились американские болельщики, известный «танец Трампа». Поиздевались, не иначе.

К слову, Бельгия — также член НАТО, и премьер страны Барт Де Вевер участвует в работе саммита. Собственно, по прибытии в Турцию 47-й президент Соединенных Штатов подтвердил версии СМИ, заявив, что по-прежнему очень недоволен партнерами. Он пояснил, что приехал исключительно из уважения к хозяину мероприятия Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Турции, в свою очередь, лично встретил высокого гостя в аэропорту. Затем состоялась традиционная пресс-конференция двух лидеров. Трамп сообщил, что, несмотря на протесты Израиля, Турецкая Республика примет участие в программе F-35. Хотя сам же Дональд Трамп в конце своего первого президентского срока ввел ограничения на военное сотрудничество с Анкарой по причине покупки ею российских систем ПВО С-400. Теперь эти санкции, судя по всему, полностью отменены.

Далее Трамп продолжил обструкцию европейцев, наступив, пожалуй, на самое больное место: ему по-прежнему нужна Гренландия. Как-то об этом в мире успели позабыть.

Масштабных оборонных заказов так же, как и неучастия в поддержке Украины американскому лидеру мало, нужно больше. Что ж, логично: в конфликте с Ираном не поддержали, еще и в футбол обыграли, так что ответить придется.

Что касается украинской проблемы, Дональд Трамп вновь обещал всех помирить, повторив свой тезис о том, что и в Москве, и в Киеве хотят «заключить сделку». Правда, при этом могло показаться, что особой уверенности в его голосе не прозвучало. Впрочем, велика вероятность, что после сладких речей и обещаний союзников большой босс сменит гнев на милость. Как бы то ни было, пока главный выгодоприобретатель — это Реджеп Тайип Эрдоган, который сейчас находится в центре внимания. В любом случае шоу в самом разгаре.

Дмитрий Дризе