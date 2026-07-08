В Черноземье 9 июля ожидается жаркая и дождливая погода, до +32°C

В четверг, 9 июля, жителей Черноземья ожидает жаркая погода. Возможны осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с. Температура будет варьироваться от +15°C до +32°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +19°C, вечером столбик термометра также покажет до +19°C, ночью будет +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +23°C, днем температура поднимется до +28°C, вечером она составит +23°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +16°C, днем и вечером также будет +17°C, а ночью понизится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +23°C, днем — +28°C, вечером будет +23°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +15°C, днем поднимется до +17°C, вечером останется на том же уровне, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +25°C, днем — +32°C, вечером будет +28°C, ночью — +21°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова