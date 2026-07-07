Черноземье 07.07.2026, 18:05 Официальные курсы валют ЦБ на 8 июля Австралийский доллар 52,8465 Английский фунт 101,6736 Белорусский рубль 26,5543 Гонконгский доллар* 97,0621 Дирхам ОАЭ 20,7286 Доллар США 76,1258 Евро 86,8976 Индийская рупия** 79,8686 Казахстанский тенге** 16,1273 Канадский доллар 53,5381 Китайский юань 11,2068 СДР 103,3400 Сингапурский доллар 58,9163 Турецкая лира* 16,2737 Украинская гривна* 17,1032 Шведская крона* 78,8903 Швейцарский франк 94,4020 Японская иена** 46,9507 *За 10. **За 100.