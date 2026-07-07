Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 8 июля

Австралийский доллар 52,8465
Английский фунт 101,6736
Белорусский рубль 26,5543
Гонконгский доллар* 97,0621
Дирхам ОАЭ 20,7286
Доллар США 76,1258
Евро 86,8976
Индийская рупия** 79,8686
Казахстанский тенге** 16,1273
Канадский доллар 53,5381
Китайский юань 11,2068
СДР 103,3400
Сингапурский доллар 58,9163
Турецкая лира* 16,2737
Украинская гривна* 17,1032
Шведская крона* 78,8903
Швейцарский франк 94,4020
Японская иена** 46,9507

*За 10. **За 100.