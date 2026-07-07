На 11 и 16 лет осудил ВС УР двух экс-майоров полиции за участие в банде

Верховный суд Удмуртии (ВС УР) вынес приговор пяти ижевчанам, участвовавшим в разбойных нападениях. Трое из них признаны виновными в стрельбе у дома 31 на ул. Барышникова в Ижевске в апреле 2022 года. Дело рассматривалось с судом присяжных заседателей, сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Присяжные установили, что ранее подсудимые объединились в банду (ст. 162 УК) для совместных нападений на граждан и организации. Их преступную деятельность пресекли в марте—апреле 2022 года. Отмечается также, что организатор и руководитель объединения, а также один из участников виновны в других преступлениях — мошенничестве (ст. 159 УК) и вымогательстве (ст. 163).

41-летний организатор банды получил 18 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб. 42-летний участник банды осужден на 11 лет лишения свободы со штрафом 170 тыс. руб. Кроме того, его лишили звания майора полиции в отставке. Еще одному, 46-летнему, участнику ОПГ назначено 16 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. и лишением госнаград и звания майора полиции в отставке.

38-летний подсудимый признан виновным в совершении преступления против интересов госслужбы. Однако присяжные сочли его заслуживающим снисхождения — ему назначен штраф 45 тыс. руб. из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Также коллегия присяжных заседателей оправдала 47-летнего подсудимого, обвинявшегося в совершении вымогательства в особо крупном размере с 46-летним фигурантом дела.

В СУ СКР по Удмуртии добавили, что в 2017–2022 годах члены ОПГ похитили суммарно около 32 млн руб.

Суд конфисковал денежные средства, полученные в результате преступлений, и использованные орудия — автомобиль, огнестрельное оружие и патроны.

Владислав Галичанин