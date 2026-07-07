На плечах мигрантов

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что целые отрасли в городе держатся на труде гастарбайтеров, а местные жители все чаще избегают физической работы. По его словам, новое поколение не готово работать руками, что создает дефицит кадров в промышленности и строительстве. В Татарстане трудоустроено около 50 тыс. мигрантов, при этом квота на 2026 год увеличена на 35,7%. Более половины из 17 тыс. открытых вакансий в Казани приходится на строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани более половины вакансий приходится на строительство

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани более половины вакансий приходится на строительство

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Целые отрасли в Казани зависят от труда гастарбайтеров, заявил мэр города Ильсур Метшин на совещании в мэрии, посвященном анализу городского рынка труда. Градоначальник отметил, что новое поколение — это «поколение белоручек», для которых физический труд стал чем-то чуждым. По его мнению, эта ситуация требует серьезного переосмысления.

По данным директора городского центра занятости населения Тимура Муллина, официальная безработица в Казани составляет 0,25%. За год она выросла с 1,1 тыс. до 1,6 тыс. человек. В то же время на портале «Работа России» зафиксирован рост числа вакансий: с 8 тыс. в прошлом году до 17 тыс. в этом. Более половины открытых вакансий приходится на строительство.

По данным того же портала, самыми востребованными специалистами в Татарстане являются работники промышленной и строительной сфер, а также образования и медицины. В пятерку вакансии по количеству предложений в республике вошли электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию, электрики участка, электрогазосварщики, сварщики-операторы и маляры.

Парадоксально, но на фоне дефицита кадров выросла и конкуренция за рабочие места. Число резюме за год увеличилось на 31%: если год назад на одну вакансию претендовали 6,2 человека, то сейчас — 10,3. Однако эта конкуренция сосредоточена в сфере IT-технологий, культуры, индустрии красоты и спорта, транспорта, логистики, строительства, науки и образования.

По данным УМВД России по Казани, за первые пять месяцев 2026 года в город прибыли около 60 тыс. мигрантов, из них 24,4 тыс. — с целью трудовой деятельности. Оформлено 11,7 тыс. патентов, работодателями направлено 14 тыс. уведомлений о заключении трудовых договоров. Еще 16 тыс. иностранцев приехали в город на учебу, а 8 тыс. человек заявили о частной цели прибытия. Чаще всего в город прибывают граждане Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Китая, Казахстана и Киргизии.

Как сообщала замминистра труда, занятости и соцзащиты республики Клара Тазетдинова, в Татарстане трудоустроено около 50 тыс. мигрантов, что составляет 2,4% от общей численности рабочей силы. Большинство — 52% — граждане Узбекистана, еще 23% прибыли из Таджикистана.

В 2026 году квота на привлечение иностранных работников Татарстана составила 15,6 тыс. человек — на 35,7% больше, чем годом ранее. Для разных отраслей установлены разные доли: до 70% в управлении недвижимостью, до 50% в строительстве, 40% в сельском хозяйстве.

Квота на привлечение иностранных работников Квота на привлечение иностранных работников — это установленный государством лимит на количество иностранцев (визовых и безвизовых), которые могут работать в России. Квотирование распространяется не на все профессии, а также регулируется допустимой долей иностранного персонала в зависимости от сферы деятельности компании.

В конце 2025 года раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о продлении на 2026 год запрета на прием мигрантов, работающих по патентам, в ряд сфер: такси, охранные службы, ветеринарию, перевозку опасных грузов, страхование, сферу права и бухучета. Стоимость патента выросла на 8%, до 7937,64 руб. Ранее раис Татарстана неоднократно заявлял, что решить кадровую проблему исключительно за счет мигрантов невозможно. Он отмечал необходимость систематизации работы с иностранцами и создания механизмов их адаптации.

Анар Зейналов