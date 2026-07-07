Уголовное дело завели после отравления детей на сборах в Нижегородской области

По факту сообщений об «ухудшении самочувствия» детей на профильных образовательных сборах в Перевозском округе возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Как ранее сообщал министр образования области Михаил Пучков, в сборах на базе лагеря Перевозского строительного колледжа участвовали около 200 человек. Смену завершили досрочно из-за аварийно-восстановительных работ на участке трубопровода горячего водоснабжения.

В последний день несколько участников почувствовали «недомогание», пятерых направили к врачу. Госпитализация никому из них не потребовалась.

По данным на 4 июля были получены результаты анализов сотрудников пищеблока, нарушений у них не выявили.

Причины случившегося еще устанавливают.

Галина Шамберина