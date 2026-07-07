Тарифы оставили в эксплуатации

ООО «Хевел РГ» (входит в холдинг «Хевел»), штаб-квартира которого находится в Уфе, не смогло убедить арбитражный суд Москвы в необходимости пересмотра тарифа на поставку солнечной энергии в Свердловской области. С иском компания обратилась к Федеральной антимонопольной службе, которая в 2025 году сохранила для «Хевел РГ» тариф ниже, чем компания считает экономически обоснованным. Юристы сходятся во мнении, что апелляционная инстанция может пересмотреть решение суда первой инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оператор производства солнечной электроэнергии не согласен с установленным тарифом

Фото: Роман Данилкин Оператор производства солнечной электроэнергии не согласен с установленным тарифом

Фото: Роман Данилкин

Уфимская компания по производству возобновляемой энергии «Хевел региональная генерация» (ФНС ограничила доступ к информации о владельцах компании) в арбитражном суде Москвы проиграла спор с Федеральной антимонопольной службой. Истец просил ведомство пересмотреть тариф на электрическую энергию, произведенную на солнечных электростанциях (СЭС) на территории Свердловской области в 2025–2029 годах.

В 2024 году «Хевел РГ» запустила в Артинском районе Свердловской области три солнечные электростанции общей установленной мощностью 37,9 МВт и площадью около 90 га. Объем инвестиций в проект превысил 2,7 млрд руб.

Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года Региональная экономическая комиссия области установила тарифы на электрическую энергию, произведенную солнечными электростанциями компании: 14,85741 руб./кВт*ч. Таким образом валовая выручка компании должна была составить 86,6 млн руб.

«Хевел РГ» не устроили такие расценки. По мнению компании, экономически обоснованная величина тарифа должна была составлять 20,78124 руб./кВт*ч, а валовая выручка — 99,6 млн руб.

О своих расчетах «Хевел РГ» сообщила в жалобе в ФАС, но антимонопольное ведомство компанию не поддержало.

Отказывая в удовлетворении иска, суд обратил внимание, что солнечные электростанции в Свердловской области должны были быть введены в эксплуатацию в конце 2022 года, но затем распоряжением губернатора Свердловской области срок перенесли на август 2024 года.

При расчете спорных тарифов, отмечено в решении, РЭК Свердловской области применила величину капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности в размере 65 тыс. руб., соответствующую 2024 году. «Хевел РГ» полагала, что областная комиссия должна была оперировать величиной капзатрат на 2022 год — 73,5 тыс. руб., но суд отметил, что закон «не предусматривает возможность применения первоначальной плановой даты ввода в эксплуатацию генерирующего объекта в случае переноса срока ввода на более позднюю дату».

Помимо решения ФАС, «Хевел РГ» пыталась оспорить сами спорные тарифы. В мае Свердловский областной суд отказал в удовлетворении иска компании к РЭК Свердловской области. Суд назвал доводы энергетической компании, которые были схожи с заявленными в арбитражном суде, несостоятельными. При этом суд учел, что солнечные электростанции были фактически построены в 2022 году, но подключены к энергосистеме области только два года спустя.

В пресс-службе холдинга «Хевел» получить оперативный комментарий вчера не удалось.

Решение суда представляется спорным, полагает управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов. «Закон не запрещает при определении базового размера инвестированного капитала применения первоначальной плановой даты ввода в эксплуатацию генерирующего объекта в случае переноса срока ввода его в эксплуатацию на более позднюю дату (но не более чем на 24 месяца). Соответствующие изменения были введены 3 мая 2024 года и по сути являются антикризисной мерой. При этом, как рассчитывается тариф в таком случае, правительство не предусмотрело. Согласно основам ценообразования, при расчете тарифа подлежит учету календарный год ввода в эксплуатацию генерирующего объекта, а суд общей юрисдикции установил, что разрешения на ввод в эксплуатацию СЭС были получены в 2022 году»,— отметил господин Мингазетдинов.

Вывод суда скорее верен и методологически корректен, хотя вопрос остается спорным, соглашается старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. «Пункт Основ ценообразования привязывает капзатраты к календарному году действующей плановой даты ввода в реестре объектов возобновляемой энергетики, а после законного переноса срока такой датой становится 2024 год. Поэтому примененная регулятором ставка укладывается в норму, — полагает юрист. — Но шанс на пересмотр решения суда есть. Наиболее перспективна для истца линия защиты правомерных ожиданий инвестора, чья бизнес-модель строилась на ставке 2022 года, однако в тарифных делах этот аргумент решающим становится редко».

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев сомневается, что апелляция подвергнет сомнению выводы суда первой инстанции. «В целом суд обоснованно указал, что текущее законодательство не предусматривает сохранения первоначальной даты для базового размера инвесткапитала при переносе срока ввода объекта. Но, учитывая, что спор крутится вокруг толкования норм права, апелляция может провести полную проверку правильности их применения — пересмотреть толкование основ ценообразования», — не исключил господин Терентьев

Булат Баширов