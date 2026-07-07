Проект реставрации дома Каюма Насыри в Казани получил одобрение экспертизы

Проект ремонтно-реставрационных работ дома, в котором жил татарский просветитель Каюм Насыри в Казани, получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте единого государственного реестра заключений.

Проект предусматривает проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия на улице Парижской Коммуны, а также приобретение мебели, оборудования и инвентаря.

Застройщиком выступает Национальный музей республики, техническим заказчиком — Главстрой Татарстана.

Анна Кайдалова