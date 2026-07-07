В Сибири ожидается рост валового сбора сои по итогам 2026 года на 9%

По итогам 2026 года сельскохозяйственные предприятия Сибири могут собрать до 1,15 млн т сои, что на 9% больше показателя прошлого года. Соответствующий прогноз дали эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

По данным на начало второй декады июня, аграрии Сибирского федерального округа засеяли соей 476,3 тыс. га — это на 19,9% больше, чем было освоено в аналогичный период 2025 года. Общая же площадь планируется до 548,5 тыс. га.

В прошлом году регионы Сибири нарастили сбор соевых бобов по сравнению с 2024-м на 68,5%, до 931,8 тыс. т. СФО оказался на четвертом месте в стране по объему собранного урожая после Центрального, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов.

Из регионов Сибири наибольший объем валового сбора пришелся на Алтайский край (751,9 тыс. т), Новосибирскую область (103,6 тыс. т) и Кемеровскую область (23,3 тыс. т).

Аграрии стали больше интересоваться соей из-за относительно высокой маржинальности по сравнению с традиционными зерновыми, поясняет представитель ГК «Эконива». Он обращает внимание и на изменение климата: культура растет там, где раньше ее не было, в том числе в Сибири. На популярность культуры также повлияло расширение внешних рынков сбыта сои и устойчивый спрос на нее со стороны стран Азии и Ближнего Востока. На внутреннем рынке интерес к сое поддерживает расширение производства комбикормов.

Лолита Белова