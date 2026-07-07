В Самарской области из-за сбоя в информсистеме нельзя записаться на прием к врачу
В Самарской области произошел сбой в медицинской информационной системе, из-за чего жители не могут онлайн записаться на прием к врачу.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Официальное подтверждение инцидента поступило от регионального министерства здравоохранения во вторник, 7 июля. В ведомстве заявили об установлении причины неполадки и начале работ по ее устранению.
Точные сроки восстановления работы системы не называются. До момента исправления ошибки гражданам рекомендуют обращаться в регистратуры медицинских учреждений для записи к специалистам по телефону.