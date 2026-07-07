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В Самарской области из-за сбоя в информсистеме нельзя записаться на прием к врачу

В Самарской области произошел сбой в медицинской информационной системе, из-за чего жители не могут онлайн записаться на прием к врачу.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Официальное подтверждение инцидента поступило от регионального министерства здравоохранения во вторник, 7 июля. В ведомстве заявили об установлении причины неполадки и начале работ по ее устранению.

Точные сроки восстановления работы системы не называются. До момента исправления ошибки гражданам рекомендуют обращаться в регистратуры медицинских учреждений для записи к специалистам по телефону.

Георгий Портнов