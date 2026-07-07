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Промышленность Кировской области за пять месяцев выросла на 4,9%

Индекс промышленного производства в Кировской области по итогам января-мая составил 104,9% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Регион занял 25-е место в России и пятое — в Приволжском федеральном округе по темпам роста промышленного производства.

Наибольшую динамику показали производство компьютеров, электронных и оптических изделий, увеличившееся на 52%, производство готовых металлических изделий — на 35,3%, а также производство транспортных средств и оборудования — на 28,2%.

Анна Кайдалова