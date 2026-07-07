Деньги поделят знакомые лица

Миндортранс Челябинской области заключил два контракта на обслуживание региональных и межмуниципальных дорог региона в 2026–2028 годах. Компаниями-победителями в торгах признаны местные ООО «Стройтех» и ООО «Урал-сервис-групп». Первой компании достался контракт на 957 млн руб., а второй — на 945 млн руб. Всего им предстоит обслуживать 1470 км дорог в шести муниципальных образованиях. Обе компании давно известны рынку дорожных и строительных работ Челябинской области. «Стройтех» на протяжении многих лет обслуживает дороги в Центральном районе Челябинска, а «Урал-сервис-групп» неоднократно заключал крупные контракты на ремонт и возведение дорог. Последняя компания в прошлом связана со скандальными АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан», чей бывший директор Александр Зырянов стал фигурантам дела о растрате 3 млрд руб. в региональном миндоре.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заключило два контракта на содержание региональных и межмуниципальных дорог региона в 2026–2028 годах. Общая стоимость работ составляет около 2 млрд руб. Победителями торгов стали уже известные на региональном рынке ремонта и строительства дорог подрядчики. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Один из аукционов, на котором предлагали контракт в размере 1 млрд руб., выиграло ООО «Стройтех». Компания снизила сумму до 957, 4 млн руб. Подрядчику предстоит обслуживать 827 км дорог в Карабашском и Кыштымском городских округах, а также в Каслинском муниципальном округе.

Второй конкурс на заключение контракта стоимостью 950 млн руб. выиграло ООО «Урал-сервис-групп». Компания тоже снизила начальную цену до 945 млн руб. В зону ответственности подрядчика войдут 643 км трасс в Челябинске, в Аргаяшском и Сосновском округах.

Согласно техзаданиям, исполнителям дорогостоящих контрактов предстоит проводить противопаводковые мероприятия, устранять различные дефекты на дорогах и восстанавливать асфальтовое покрытие, очищать проезжую часть от мусора, промывать дорожные знаки и остановки, скашивать траву и выполнять прочие работы. Контракты нужно будет исполнять с июля 2026 года по сентябрь 2028-го.

Компании не в первый раз работают в Челябинске и Челябинской области. ООО «Стройтех» в настоящий момент исполняет двухлетний контракт на содержание улично-дорожной сети в Центральном районе города за 535,7 млн руб. Эту территорию компания обслуживает с 2020 года, выиграв соответствующие аукционы.

ООО «Стройтех» зарегистрировано в 2015 году в Челябинске. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Директором и бенефициаром является Евгений Луганский. Выручка компании по итогам 2025 года составила 4,38 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб. За последние пять лет «Стройтех» заключил 26 контрактов на общую сумму 9,4 млрд руб. Основными заказчиками являются министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, комитет дорожного хозяйства Челябинска, управление капитального строительства Магнитогорска, ГКУ «Курганавтодор», Городское благоустройство Екатеринбурга. Контракты касаются обслуживания и ремонта городских, региональных и федеральных дорог.

«Урал-сервис-групп» принадлежит московскому АО «Ойкумена» — не менее известному подрядчику в Челябинске. В 2025 году столичная компания получила два самых дорогостоящих контракта на обслуживание улично-дорожной сети Челябинска. С ней заключили договоры на содержание 137,6 км дорог в Советском районе по цене 439,4 млн руб. и 131,6 км трасс в Тракторозаводском районе за 434,9 млн руб. К этому моменту компания уже заканчивала исполнять прошлые контракты на содержание дорог в Курчатовском, Калининском, Советском, Ленинском и Тракторозаводском районах Челябинска за 5 млрд руб.

ООО «Урал-сервис-групп» зарегистрировано в Челябинске в 2006 году. Должность директора занимает Алексей Струговец. В 2022–2023 годах компания принадлежала ООО «Антей-сервис», зарегистрированному в Симферополе. Выручка предприятия за 2025 год составила 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 99,4 млн руб. За последние пять лет компания заключила 53 контракта общей стоимостью 28 млрд руб. Основные заказчики: министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (30 контрактов), комитет дорожного хозяйства Челябинска (11), управление капитального строительства Магнитогорска (10).

В настоящий момент «Урал-сервис-групп» ремонтирует дорогу по улице Братьев Кашириных в Челябинске за 994 млн руб. Реконструкция подразумевает ремонт 3,7 км дороги на участке от улицы Чичерина до Северо-Крымской. В рамках первого этапа, стартовавшего в 2025 году, подрядчик отремонтировал участок от улицы Северо-Крымской до Молодогвардейцев. В обязанности компании входили замена асфальтового покрытия, обновление тротуаров и бортовых камней, устройство ливневой канализации, установка освещения и дорожных знаков, организация велодорожек. В 2026 году начался второй этап — работы ведутся на участке улицы от Молодогвардейцев до Чичерина. В ноябре 2025 года мэр Челябинска Алексей Лошкин на пресс-конференции рассказал, что в ходе ремонта подрядчик ошибся с осями дороги, из-за чего пришлось переустанавливать бордюрный камень. В результате левая сторона дороги сместилась на метр вправо. В июне этого года Братьев Кашириных затопило в результате обильных ливней, поскольку ливневки не справлялись с таким объемом осадков.

Компания «Урал-сервис-групп» ранее была связана со скандальными АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан», которые являлись крупнейшими подрядчиками на рынке ремонта и строительства дорог в Челябинской области. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году 12,50% доли УСГ принадлежало Александру Зырянову. Он является бывшим директором «Южуралавтобана» и «Южуралмоста». Первая компания получала наиболее выгодные контракты в 2012–2014 годах, а вторая — в 2015–2019-х. Организации являются взаимозависимыми. В 2019 году суд по иску УФНС по Челябинской области признал этот факт и обязал «Южуралмост» заплатить налоговый долг «Южуралавтобана» в размере 1,2 млрд руб.

В июне 2025 года налоговая также обратилась в арбитражный суд региона с требованием привлечь к субсидиарной ответственности ряд компаний и бывших топ-менеджеров банкротного АО «Южуралмост». В результате были арестованы счета и имущество экс-акционеров «Южуралмоста» Сергея и Геннадия Вильшенко, Алексея Башаева, экс-руководителя компании Александра Зырянова, ООО «Урал-сервис-групп», ООО «Магистраль» и ООО «Ресурс­комплектснаб».

Александр Зырянов и Геннадий Вильшенко фигурируют в уголовном деле о растрате более 3 млрд руб. в миндортрансе Челябинской области. Всего подозреваемыми по нему проходят 14 человек, включая экс-губернатора Бориса Дубровского, бывших министров дорожного хозяйства Алексея Нечаева, Дмитрия Микулика и иных представителей подведомственных миндору организаций и коммерческих дорожных компаний.

Ольга Воробьева