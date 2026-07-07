Не явившуюся на приговор экс-управляющую пермского танцклуба объявили в розыск

Ленинский суд Перми признал бывшую управляющую танцевального клуба «Galladance» Елизавету Красносельских виновной в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде реального лишения свободы. Сама подсудимая на оглашение приговора не явилась и объявлена в розыск. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установило следствие, в период с 2020-го по 2024 год Елизавета Красносельских, являясь управляющей в танцевальном клубе «Galladance», похитила принадлежащие владельцу заведения 1,3 млн руб. Для этого она предлагала одному из членов клуба индивидуальные скидки и блоки уроков с последующей оплатой услуг на свои личные счета. С целью сокрытия своих преступных действий госпожа Красносельских вносила часть полученных от клиента денег в кассу, а часть оставляла себе, тем самым обманывая руководство «Galladance» и вводя в заблуждение постоянного посетителя относительно своих истинных намерений.

В судебном заседании подсудимая вину не признала, пояснив, что по причине возникших финансовых трудностей присвоила вверенные ей средства клуба в сумме 734,7 тыс. руб., полученные от одного из клиентов, но мошеннических действий с ее стороны не было.

Суд приговорил госпожу Красносельских к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. Кроме того, с осужденной взыскано 1,3 млн руб. в качестве возмещения имущественного вреда. Поскольку подсудимая на оглашение приговора не пришла, суд объявил ее в розыск.