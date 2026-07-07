«Акрон» начнет новый сезон РПЛ 25 июля матчем против «Зенита»

Стало известно расписание матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/27 до 9-го тура включительно. Футболисты тольяттинского «Акрона» начнут сезон 25 июля матчем против «Зенита». Встреча с действующим чемпионом России начнется на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 17:15 (MSK+1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Самарские «Крылья Советов» в 1-м туре сыграют 25 июля на выезде против московского «Динамо». Матч начнется в 14:00 (MSK).

Днем позже «Оренбург» примет «Ростов». Игра начнется на стадионе «Газовик» в 16:30 (MSK+2).

Андрей Сазонов