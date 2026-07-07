В Самаре в галерее «Виктория» начинается «Неделя современной музыки»

С 7 по 12 июля в самарской галерее «Виктория» пройдет «Неделя современной музыки». Ее программа включает концерты, лекции, ридинггруппы, мастеркласс по сборке синтезатора и мероприятия для детей. Всего запланировано по 9 событий для взрослых и для детей. Билеты доступны на отдельные мероприятия либо в формате абонемента на всю неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фестивале выступит саксофонист и импровизатор Сергей Летов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ На фестивале выступит саксофонист и импровизатор Сергей Летов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Старт программе даст ридинггруппа «Карлхайнц Штокхаузен. О музыке» (7 июля, 19:00, библиотека). Ведущим выступит самарский музыкант и диджей Максим Молох.

Также состоятся концерт саксофониста и импровизатора Сергея Летова (8 июля, 19:00) и выступление Московского ансамбля современной музыки (9 июля, 19:00). Программа МАСМ заявлена как музыкальное исследование границ человеческого сознания — на стыке социального хаоса и глубоко личного высказывания. 10 июля в лектории представят альбом Spurv Samba de Barinovka: вместе с презентацией пройдёт минилекция Дмитрия Крылова — самарского музыканта, сооснователя лейбла Oblast.

Также на «Неделе современной музыки» ожидается лекция музыкального обозревателя Леонида Кравченко «Алгоритмы и музыка машин» (11 июля, 17:00) и концерт звуковой художницы и мультиинструменталистки Сони Скобелевой (11 июля, 19:00): ее работа строится на соединении электронного саунда и живого инструментального звучания.

12 июля в 13:00 в библиотеке «Виктории» пройдет семейный концерт «Трогательный оркестр»: это интерактивная программа, где слушатели будут взаимодействовать с музыкантами и прикасаться к инструментам. Проект ориентирован, в том числе, на глухих и слабослышащих детей 7–12 лет

Одновременно с этим в универсальной мастерской галереи стартует пятичасовой мастеркласс по сборке цифрового DIYсинтезатора на базе Pico 1: участники пройдут путь от теории до пайки и финальной сборки. Фестиваль завершится виниловым DJсетом на крыше от самарского комьюнити Oblast (12 июля, 19:00).

Подробная программа «Недели современной музыки» опубликована на сайте галереи, расписание детской программы — в канале «Детская Галерея “Виктория”».

Георгий Портнов