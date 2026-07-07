Аргентинский нападающий Бенхамин Бош пополнил состав ФК «Оренбург»

Нападающий аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Бенхамин Бош подписал контракт с «Оренбургом». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Сделка представляет собой аренду 21-летнего нападающего до конца сезона-2026/2027 с последующим правом выкупа. Футболист является воспитанником «Велес Сарсфилд», он выступал за молодежную и главную команды родного клуба. Прошлый сезон провел в аренде в «Платенсе». Спортсмен вызывался в юношеские и молодежные сборные Аргентины.

В сезоне-2025/2026 «Оренбург» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Андрей Сазонов