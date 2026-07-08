Курганская область стала самым пьющим регионом Урала

Курганская область заняла седьмое место в рейтинге самых пьющих регионов России. По данным проекта «Если быть точным», регион находится в рейтинге выше всех остальных областей УрФО. Потребление алкоголя в Курганской области выросло до 16,4 литра спирта на человека в год. Это на 2,2 литра больше, чем пять лет назад.

Также аналитики «Если быть точным» отметили, что в Курганской области больше, чем на 15% сократилось население, но при этом потребление алкоголя выросло.

Соседние регионы находятся значительно ниже в списке: Челябинская область на 22-м месте, Свердловская — на 24-м. Тюменская область и Ямал занимают 48-ю и 45-ю строчки, а меньше всего на Урале пьют в ХМАО (72-е место по стране).

Евгений Рыженьков