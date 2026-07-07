Сотрудница энергосбыта в Сарове получила условный срок за коммерческий подкуп

Начальника участка энергосбытовой компании в Сарове приговорили к пяти годам условно за получение коммерческого подкупа (пп. «а», «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Также ей на полтора года запретили заниматься определенными видами деятельности, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что в ноябре 2025 года подсудимая совместно с инженером группы по работе с потребителями незаконно получили деньги от жительницы Дивеевского округа. За это они сохранили гражданке действующие условия договора, несмотря на то что она вела коммерческую деятельность, и договор необходимо было перезаключить на иных условиях.

Галина Шамберина