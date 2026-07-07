В Удмуртии планируют производить раствор для диализа на базе компании «Рестер»

На базе ижевской фармацевтической компании «Рестер» планируют организовать производство раствора для перитонеального диализа. Соглашение о промышленной кооперации с компанией «Фармасинтез» и учредителем «Рестера» ИЭМЗ «Купол» подписал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сегодня, чтобы максимально реализовать возможности нашего завода “Рестер”, нужен сильный партнер, нацеленный на развитие отечественной фармацевтики. Такого партнера мы нашли в лице группы компаний “Фармасинтез”»,— прокомментировал гендиректор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов.

«Слияние с “Фармасинтезом” позволит обеспечить объемы производства растворов в Ижевске — целевая мощность составит более 1 млн пакетов диализных растворов в год, произведенных по мировым стандартам. В планах “Фармасинтеза” создать условия для бесперебойной загрузки созданных мощностей, освоения новой фармацевтической продукции, расширения рынков сбыта»,— рассказал Роман Ефимов.

По данным портала «Чекко», АО «Рестер» зарегистрировано в 2000 году в Ижевске. Компания занимается производством лекарственных препаратов для медицинского применения. По данным от 2021 года учредителем является ОАО ИЭМЗ «Купол». Уставный капитал — 406 тыс. руб. Выручка по итогам 2021 года составила 363,5 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб.