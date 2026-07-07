Главе СКР доложат о ненадлежащем водоснабжении в селе под Уфой

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя управления СКР по Башкирии Марата Галиханова доклад о расследовании уголовного дела о ненадлежащем водоснабжении в селе Кабаково.

Кармаскалинского района. Также ему доложат о принимаемых мерах по восстановлению прав жителей села на качественное водоснабжение, сообщает информационный центр СКР.

По информации в интернете, более трех лет из-за износа инженерных сетей летом вода в жилые дома подается с перебоями. Это создает угрозу ухудшения санитарной обстановки и развития инфекционных заболеваний, а также может привести к несвоевременному тушению пожаров, отмечается в пресс-релизе. Обращения в компетентные органы не дали результата. Управление СКР по республике возбудило уголовное дело.

Майя Иванова