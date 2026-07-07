В Самарской области два человека погибли и один пострадал из-за обвала грунта при ремонте трубопровода

В Самарской области во время ремонта трубопровода у поселка Парфеновка обвалился грунт. В результате происшествия два сотрудника подрядной организации погибли и один получил травмы. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Самарской области Фото: СУ СКР по Самарской области

Инцидент произошел во вторник, 7 июля, около 13:00 (MSK+1). Следственные органы Самарской области и прокуратура начали проверку соблюдения трудового законодательства, включая нормы охраны труда на объекте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет принято решение о мерах реагирования.

Георгий Портнов