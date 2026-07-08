В Перми вырос объем запуска новых проектов МКД

В первой половине 2026 года объем запуска новых проектов строительства многоквартирных домов в Перми достиг 341 тыс. кв. м. Это на 20% больше, чем в первом полугодии 2025-го (тогда — 284 тыс. кв. м). Об этом сообщает «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом по России с января по июнь 2026 года девелоперы вывели на рынок недвижимости 19,4 млн кв. м жилья, что на 12% выше показателя аналогичного периода прошлого года (17,3 млн кв. м). Среди лидеров по темпам роста оказались Омск (+73%), Волгоград (+65%), Самара (+46%), Ростов-на-Дону (+43%) и Краснодар (+36%).

Сокращение запусков отмечается в Москве (–27%), Тюмени (–30%), Новосибирске (–18%), Нижнем Новгороде (–25%), Красноярске (–44%), Воронеже (–76%).