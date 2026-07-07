В Оренбуржье 884 выпускника отправятся на пересдачу ЕГЭ

В Оренбургской области 884 выпускника планируют воспользоваться правом пересдать ЕГЭ в 2026 году. Пересдачи запланированы на 8 и 9 июля, сообщает пресс-служба правительства региона. Попробовать улучшить результаты можно только по одному предмету на выбор, при этом в конечном итоге будут засчитаны баллы второй попытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Самым популярным предметом для пересдачи стало обществознание: его выбрали 204 человека. На втором месте — информатика (142), на третьем — химия (114). Также в числе лидеров находятся русский язык и профильная математика. Реже всего пересдают географию: на этот экзамен поступило в регионе всего пять заявок.

В первый день, 8 июля, запланированы ЕГЭ по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии и письменной части иностранных языков. На 9 июля назначены пересдачи по базовой и профильной математике, обществознанию, истории, биологии, географии и устной части иностранных языков. В министерстве образования заявили, что те выпускники, кто не сдал экзамены в основные или резервные дни по уважительным причинам, могут написать один или два обязательных предмета с 4 по 25 сентября.

Яна Вежлева