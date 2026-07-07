Глава Оренбуржья рассказал о системе помощи участникам СВО и их семей

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев на заседании Совета Приволжского федерального округа (ПФО) под руководством полномочного представителя Президента России Игоря Комарова отметил, что ключевым направлением региональных властей является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

«В Оренбуржье мы не только следуем федеральным решениям, но и развиваем собственные инициативы: программа "Герои Оренбуржья" — наш региональный аналог федеральной программы "Время героев". Она уже дает достойные реальные результаты: ее участники применяют свой опыт и знания на практике — занимают должности в госорганах и общественных организациях, запускают важные проекты и собственный бизнес. Это люди особого склада — те, кто не боится брать ответственность, кто искренне хочет быть полезным родному краю и всей стране. Мы и дальше будем создавать для них все необходимые условия и поддерживать каждое доброе начинание», — отметил губернатор.

Евгений Чернов