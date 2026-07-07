Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Т-банк запустил в приложении сервис, который показывает на карте ближайшие автозаправочные станции, наличие нужного вида топлива и актуальные цены. Эти данные банк получает от партнерских сетей с периодическим обновлением информации.

Параллельно «Яндекс» (пока только в сервисе для таксистов) ведет эксперимент: тестирует свою интерактивную карту наличия топлива на АЗС. Она основана на обезличенных данных другого сервиса — «Заправки» — и опирается на проливы за последний час, а также быстрые отметки таксистов. На карте можно увидеть, была ли заправка недавно и какой тип топлива заливали. Дополнительно встроили опрос, в котором отмечают очереди и ограничения.

Все доступные автомобилистам решения можно поделить на три условные категории. Первая — банковские и финтех-сервисы, использующие данные по реальным трансакциям. Это дает относительно точную картину работы партнерских АЗС, но охват зависит от того, с кем у банков договоры и как часто обновляется статус.

Второй вариант — платформенные решения. Они не только добавляют отдельный слой про топливо поверх карт и навигатора, но и помогают сразу построить туда маршрут. Если предметно говорить про эксперимент «Яндекса», то пока его закрытость — это скорее минус.

Третья категория – краудсорсинговые или народные проекты вроде «ГдеБЕНЗ». В нем люди отмечают на веб-карте, есть ли бензин, какие лимиты и насколько большая очередь. Свежие данные получают больший вес. По задумке это должно демонстрировать живую картину. В реальности же случился скандал: высокий запрос автомобилистов спровоцировал появление одноименного мобильного приложения, которое не имеет отношения к оригиналу. Оценка у подделки — меньше 2 баллов из 5. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой, низкую скорость работы и некорректные подсказки по АЗС. Авторство никого не интересует.

Но в общем перед автомобилистами выстроилась целая очередь из желающих показать очереди за топливом.

Александр Леви