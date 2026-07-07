Представитель главы Башкирии вошел в список эсеров на думские выборы

Бывший председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии, полномочный представитель главы региона в Курултае Константин Шагимуратов вошел в региональный список партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРПЗП) на выборы в Госдуму. Полный список опубликовал портал «Пруфы».

Кроме господина Шагимуратова, эсеров в регионе в грядущую кампанию будут представлять замдиректора Центра занятости населения Уфы Ляйсан Галлямова, депутат Курултая Башкирии Флюр Нурлыгаянов, предприниматель Радик Мингулов, сотрудница Башкультнаследия Елена Сакмарова, а также Гульнара Латыпова, Нэля Кабирова, Владислав Никитин, Дмитрий Смирнов и Татьяна Федорова.

Господин Нурлыгаянов также будет бороться за мандат в Уфимском избирательном округе. В Благовещенском округе от справедливороссов будет баллотироваться депутат Курултая Рустам Шоров, в Белорецком — господин Мингулов, в Нефтекамском — господин Шагимуратов. Господина Смирнова партия выдвинула по Стерлитамакскому округу, а еще одного депутата Курултая Тимура Камилова — по Салаватскому.

Флюр Нурлыгаянов входил в список СРПЗП на выборах в Госдуму в 2021 году. В Уфимском округе он проиграл бывшему мэру Уфы, представителю «Единой России» Павлу Качкаеву, пресс-секретарю КПРФ Александру Ющенко и представительнице ЛДПР Веронике Ананьевой. Константин Шагимуратов в последний раз участвовал в думских выборах в 2016 году, когда пошел «вторым» номером в списке «Справедливой России» по Башкирии.

Идэль Гумеров