В Ульяновской области осудили организаторов сети подпольных казино

Мелекесский районный суд Ульяновской области вынес приговор семерым жителям региона, признанным виновными в организации нелегальных азартных игр через интернет-сети и получении дохода свыше 4,2 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Установлено, что обвиняемые арендовали нежилые помещения в Димитровграде и поселке Новая Майна. С октября 2023 по август 2025 года они проводили игры с использованием компьютерной техники без лицензии на территории игорных зон.

Четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на сроки от одного года четырех месяцев до трех лет в колониях общего и строгого режима со штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

Остальные трое членов организованной группы приговорены к двум годам лишения свободы условно с обязательными штрафами в размере от 200 до 500 тыс. рублей каждый.

Георгий Портнов