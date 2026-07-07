Пострадавшими от атаки БПЛА в Уфе признаны 200 человек

Пострадавшими при атаке БПЛА на дом 54 по улице Гафури в Уфе, которая произошла 2 апреля, считаются более 200 человек, сообщил UTV исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов.

По его словам, 6 июля был подписан контракт с подрядчиком на восстановление трех пострадавших квартир и подъезда, а 7 июля работы уже начались. Стоимость контракта составляет около 12 млн руб., деньги выделили из городского бюджета. Срок выполнения работ — до 30 сентября. Подрядчик заверяет, что работы проведут раньше, пострадавшим сдадут квартиры до конца сентября, отметил глава администрации.

Рустам Шарипов сказал, что готовится документ о денежной компенсации пострадавшим. Как только горсовет утвердит его, жителям квартир и владельцам 30 автомобилей выплатят около 18 млн руб.

Майя Иванова