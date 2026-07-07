Евгений Солнцев начал заседание правительства региона с оперативных вопросов

Заседание Правительства Оренбургской области в очередной раз начали с оперативных вопросов. В первую очередь это ликвидация последствий ливневых дождей, обрушившихся на регион в июне.

В Бугурусланском районе и Бугуруслане вода отступила от домов. Пострадавшие продолжают получать социальные выплаты. Так, единовременная материальная помощь в размере 15 675 руб. одобрена 648 жителям. Финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости на сегодня уже могут получить 273 заявителя. В этой категории размер выплаты варьируется от 78 тыс. до 156 тыс. руб. каждому члену семьи в зависимости от степени утраты.

Межведомственные комиссии продолжают обследование жилья — посетили более тысячи домов и квартир. Кроме того, идет санитарная обработка территорий домовладений, проводится вакцинация от гепатита А. В работе нормативно-правовые акты, регулирующие выплаты на капремонт или приобретение (строительство) жилья людям, чье жилье повреждено или утрачено.

Областные власти также внесли изменения в положение о региональном госконтроле в сфере туристской индустрии. Документ поможет проводить профилактические и контрольные визиты в места коллективного размещения прозрачно и удобно как для проверяющих, так и для бизнеса. В текущем году количество отдыхающих в гостиницах и кемпингах Оренбургской области превысило 200 тыс. человек.

Глава региона также отметил, что держит на особом контроле восстановление дома, пострадавшего в Оренбурге при отражении атаки БПЛА. В настоящее время управляющая компания занимается косметическим ремонтом подъезда. Большинство собственников уже отремонтировали квартиры после получения положенных выплат. Все работы в жилых помещениях должны быть полностью завершены до 1 августа.

Евгений Чернов