Трудовая инспекция проверит обстоятельства смерти работника пермского предприятия

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Пермском крае расследует обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего с работником камнеобделочного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГИТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Как сообщили в ГИТ представители предприятия, утром 6 июля электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда был обнаружен без сознания на территории горнодробильного цеха. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника.

«В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности с режимом труда и отдыха, наличием пройденных обязательных медицинских осмотров; также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера»,— сообщил врио руководителя ГИТ Павел Бахтагареев.