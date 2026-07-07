В Сызрани выявлены нарушения в пункте передержки животных

Прокуратура Сызрани выявила нарушения при эксплуатации здания пункта временного содержания животных. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверка показала, что строение расположено на земельном участке, отнесенном к землям населенных пунктов с разрешенным видом использования «под промышленные объекты». При этом собственник не оформил правоустанавливающие документы на землю.

В отношении владельца объекта возбуждено административное дело об использовании земельного участка не по целевому назначению (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ). Нарушитель оштрафован на 10 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры руководство пункта приступило к оформлению необходимых документов на земельный участок.

Георгий Портнов