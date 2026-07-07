В Кирове выбрали подрядчика для благоустройства территории у Дворца творчества

В Кировской области заключили контракт на благоустройство мемориала у Дворца творчества. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Работы планируется завершить до 31 октября 2027 года. Проект предусматривает обновление парковой территории, создание пешеходных дорожек, зон отдыха и установку малых архитектурных форм.

Контракт заключили с ООО «Авен-Север». Согласно Rusprofile, компания зарегистрирована в Кирове в 2014 году, она специализируется на выполнении строительно-монтажных работ.

Анна Кайдалова