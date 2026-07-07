Ввод жилья в Нижегородской области сократился более чем на треть

Ввод жилья в Нижегородской области в январе—мае 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,7%, следует из материалов Нижегородстата. По итогам пяти месяцев в регионе построено свыше 1,6 тыс. домов на 5,3 тыс. квартир площадью 470,2 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За счет собственных средств нижегородцы построили 1,5 тыс. частных домов общей площадью 265,5 тыс. кв. м, отмечается в докладе о социально-экономическом развитии Нижегородской области.

Объем строительных работ за пять месяцев сократился почти на четверть и в сопоставимых ценах составил 76,3 млрд руб. В мае 2026 года показатель сократился на 14,5% — до 21,1 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,6% — до 1,7 млн кв. м.

Владимир Зубарев