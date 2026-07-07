Кандидату в депутаты горсовета Уфы вменяют дискредитацию ВС РФ
В отношении кандидата в депутаты горсовета Уфы Дениса Малышева составили протокол о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом в соцсетях сообщило движение «Гражданский союз», которое выдвинуло господина Малышева на сентябрьские выборы по 10-му округу (микрорайон Глумилино).
Что стало поводом для привлечения кандидата к ответственности, не ясно. Его соратники намерены обжаловать протокол в суде. Со слов самого Дениса Малышева, его задержали по доносу.
Материалы административного дела рассмотрит Октябрьский районный суд Уфы.