Челябинская область опустилась в рейтинге по эффективности промышленной политики

По итогам 2025 года Челябинская область заняла восьмое место в топ-10 регионов по эффективности реализации промышленной политики. Коллегия Минпромторга РФ озвучила эти данные на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Год назад регион находился на седьмом месте.

Эксперты Минпрома оценивали усилия региональных властей по созданию условий для бизнеса и привлечению инвесторов. Наиболее высокую оценку Южный Урал получил в блоках «Развитие кадрового потенциала» и «Меры государственной поддержки». Губернатор Алексей Текслер отметил, что в 2026 году регион сфокусируется на роботизации, цифровых решениях и технологиях искусственного интеллекта.

В 2026 году на финансирование промышленного сектора в бюджете Челябинской области заложено более 900 млн руб. Из них 528,8 млн руб. будут распределены через региональный Фонд развития промышленности (ФРП). Также предприятиям доступны субсидии на покупку оборудования, проведение научных исследований и возмещение затрат на подключение к коммунальной инфраструктуре.

Евгений Рыженьков