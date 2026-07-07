Двое жителей Удмуртии получили травму позвоночника при нырянии головой вниз

В Кизнерском и Воткинском районах Удмуртии двое жителей республики получили травму шейного отдела позвоночника при нырянии в водоемы. Они госпитализированы, врачи борются за их восстановление, сообщает минздрав Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Главная опасность травмы в том, что при ударе травмируются не только сами позвонки, но и спинной мозг. В результате человек может потерять сознание в воде и погибнуть, или получить тяжелую инвалидность»,— поделился нейрохирург ГКБ №7 в Ижевске Григорий Ильин.

Признаками травмы врачи называют потерю сознания, резкую боль в шее, невозможность повернуть или наклонить голову, тошноту и рвоту, потерю чувствительности, паралич и потерю координации, затрудненное дыхание и кашель.

Чаще всего жертвами становятся люди, которые ныряют в нетрезвом состоянии. Из-за алкоголя у человека снижается контроль, ухудшается координация движений и создается иллюзия безопасности, говорится в сообщении.

Карина Пырина