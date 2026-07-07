Жителя Удмуртии признали виновным в финансировании вооруженного формирования

За перевод 335 тыс. руб. международной террористической организации Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 32-летнего жителя Удмуртии к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает УФСБ по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фигуранта судили по статьям о финансировании вооруженного формирования (ст. 208 УК) и содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК). Первые четыре года из назначенного наказания он проведет в тюрьме.