В самарской Третьяковке на фестивале «Каникула» выступят «Мегаполис» и Хор Дурацкого

Московская музыкальная группа «Мегаполис» выступит на летнем фестивале «Каникула» в самарском филиале Третьяковской галереи на Фабрике-кухне в воскресенье, 12 июля, в 21:00 (MSK+1). Об этом сообщают представители Третьяковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Мегаполис" Олег Нестеров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Лидер группы "Мегаполис" Олег Нестеров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«На "Каникуле" группа исполнит культовый альбом Zerolines»,— говорится в сообщении.

Фестиваль «Каникула» пройдет в самарской Третьяковке с 10 по 12 июля. На площадке Фабрики-кухни пройдут концерты, театральные представления и лекции.

За музыкальную часть на фестивале помимо «Мегаполиса» будут отвечать играющая инди-рок, трип-хоп и психоделию самарская группа Bajinda behind the enemy lines (10 июля в 21:00) и ансамбль «Лампабикт», исполняющий инди-фолк, инди-рок и этнику (11 июля в 20:00).

Театр будет представлен на «Каникуле» Хором Дурацкого, в который входят артисты из Санкт-Петербурга и со всего мира. 11 июля в 19:00 уличный хор выступит с программой «Это ж опера!», а 12 июля в 19:00 — покажет «10 фактов об Александре Сергеевиче Пушкине, притянутых за бакенбарды». В этот же день в 20:00 (MSK+1) актриса театра и кино Роза Хайруллина представит перформанс «Пальто как вторая кожа» о женщине, которая проживает в бутике несколько жизней.

Также с 11 по 12 июля на фестивале пройдут мастер-классы. Лидер группы «Мегаполис» и основатель лейбла «Снегири» Олег Нестеров 11 июля в 16:00 выступит с мастер-классом «Три степени свободы. Музыка, кино, СССР» о феномене советской киномузыки, а 12 июля в это же время он выступит на тему «Три степени свободы. Музыка, кино, СССР» и расскажет о неснятых советских фильмах 1960-х годов. Помимо этого ожидаются выступления литераторов, философов, историков, культурологов и общественников. Полная программа представлена на сайте самарской Третьяковки.

Георгий Портнов