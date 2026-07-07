Погибшему участнику СВО присвоили статус ветерана после иска прокуратуры
Белорецкий межрайонный суд присвоил погибшему участнику военной спецоперации посмертно статус ветерана боевых действий по иску прокуратуры Межгорья, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Проверка надзорного ведомства установила, что сын заявительницы в мае 2023 года погиб в зоне СВО. Ему отказывались присвоить статус ветерана боевых действий, так как штурмовая рота, в которой он служил, не была законодательно отнесена к добровольческим формированиям. Прокуратура обжаловала это решение в суде.
После вмешательства надзорного ведомства заявительнице выдали удостоверение, подтверждающее участие ее сына в СВО, а ее признали членом семьи погибшего военнослужащего.