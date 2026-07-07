Суд взыскал с пермского дорожного подрядчика сумму причиненного ущерба

Ленинский суд Перми взыскал с ООО «ДСК “Арсенал”» и его коммерческого директора Армена Оганесяна в пользу ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» сумму причиненного ущерба в размере 127 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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В марте 2024 года Ленинский суд Перми признал господина Оганесяна виновным в мошенничестве. Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что в 2018–2019 годах господин Оганесян, осуществляя руководство реконструкцией дорожного полотна в районе границы Пермского края и Кировской области на трассе Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», организовал подмену строительного материала. Вместо предусмотренного техническим заданием и используемого в укладке дорожного полотна материала, он распорядился укладывать более низкую по стоимости и качеству асфальтобетонную смесь.

Кроме этого, бизнесмен дал указание подчиненным подготовить недостоверную исполнительную документацию, в том числе паспорта-накладные о проведенных работах и финансовых затратах. На основании представленных документов были подписаны акты приемки выполненных работ и перечислены денежные средства на счет организации-подрядчика.

В результате завышения стоимости проведенных работ региональному бюджету причинен ущерб в размере 127 млн руб.

В ходе суда и следствия господин Оганесян вины не признал, утверждая, что замена строительного материала не повлияла на качество работ. Суд назначил бизнесмену наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима.

ООО «ДСК «Арсенал» зарегистрировано в Перми в августе 2007 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. В 2025 году выручка компании составила 948 млн руб., что на 55,9% меньше, чем в 2024 году (2,15 млрд руб.). Чистая прибыль снизилась с 32,4 млн до 7,7 млн руб.