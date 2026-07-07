В Татарстане авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. руб. за задержку рейса из Казани. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В апреле в аэропорту Казани из-за неблагоприятных погодных условий был задержан рейс в Иркутск. Пассажиры ожидали вылета более 30 часов, при этом перевозчик не обеспечил их своевременное размещение в гостинице.

По материалам прокуратуры Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям.

Анна Кайдалова